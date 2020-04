'Repatriëring uit Marokko bemoeilijkt door bevoogdende toon Nederland'

Marokkaans-Nederlandse toeristen mochten Marokko niet uit toen de coronacrisis uitbrak, omdat Rabat bezwaar heeft tegen de toon waarop Nederland vroeg om de repatriëring. Dat zegt een anonieme overheidsbron tegen de Marokkaanse nieuwssite Hespress, die vaak goed is ingevoerd over hoe er binnen de Marokkaanse overheid wordt gesproken over de relatie met Nederland.

De functionaris beklaagt zich over het verzoek van Nederland, dat zich zou hebben opgesteld als "voogd" van de gestrande toeristen. Daardoor zou de suggestie zijn gewekt dat de groep die vastzit bestaat uit buitenlanders. Marokko benadrukt dat het Marokkaanse staatsburgers zijn.

Sommige landen, waaronder Nederland, eisen volgens de functionaris dat Marokkanen met een dubbele nationaliteit het land kunnen verlaten "alsof ze buitenlanders zijn in hun eigen land". De bron heeft er bezwaar tegen dat Nederland het probleem op deze manier uitlegt.

500 repatriëringsvluchten

Er zijn naar schatting enkele duizenden Nederlanders gestrand in Marokko, waar een strenge lockdown van kracht is in verband met de uitbraak van het coronavirus. Aanvankelijk konden Nederlanders nog vertrekken uit het land, maar sinds een aantal weken lukt dat niet meer. Dinsdag kwamen desondanks nog zes Nederlanders, onder wie een baby, het land uit.

De overheidsbron zegt tegen Hespress dat er ruim 500 repatriëringsvluchten zijn georganiseerd en dat meer dan 80.000 mensen uit verschillende landen Marokko hebben verlaten. De functionaris stelt dat Marokkanen mogen vertrekken om familie- gezondheids- en professionele redenen.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft al verschillende keren bij de Marokkaanse overheid aangedrongen op een oplossing voor de groep Marokkaanse-Nederlanders. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen zijn al lange tijd slecht. Omdat ingezetenen van andere landen wel konden vertrekken, werd in Den Haag vermoed dat Marokko extra streng was voor Nederland.