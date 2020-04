Vitens: wees zuinig met drinkwater

Waterbedrijf Vitens roept klanten op om zo zuinig mogelijk te zijn met water. Volgens het bedrijf is er een forse stijging in het drinkwatergebruik, omdat veel mensen thuiszitten. Maar er zijn ook zorgen over de droogte. De afgelopen jaren riep Vitens in de zomer op om minder water te gebruiken, maar nu gebeurt dat al in april.

Vitens leverde in de eerste twee weken van deze maand een miljard liter drinkwater meer dan in 2019. En ook vorige maand werd al een miljard liter meer geleverd dan vorig jaar. Dat is een piek die Vitens normaal gesproken alleen op warme zomerdagen ziet.

Het mooie weer in combinatie met thuiszitten is volgens het bedrijf de oorzaak van de stijging. "Met het warme weer worden de tuin en het balkon ingericht. Er wordt volop gesproeid met bijvoorbeeld hogedrukreinigers", zegt Vitens-directeur Hannema.