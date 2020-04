Bestrijdingsmiddel eikenprocessierups te risicovol, streep door proef

Een proef met een bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups mag toch niet doorgaan. De risico's van het middel Vertimec zijn te groot voor andere insecten en vogels, zegt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij nader inzien.

Het middel Vertimec werd in maart nog wel toegestaan voor een proef met maximaal 2500 bomen in de gemeente Utrecht, de Overijsselse gemeente Zwartewaterland en Son en Breugel, Reusel, Bladel en Eersel in Noord-Brabant.

De bomen zouden een injectie met het middel krijgen. De Vlinderstichting tekende bezwaar aan tegen de proef, omdat het middel alle dieren die in de boom leven zou doden.

Handschoenen

Bij het besluit in maart erkende het Ctgb dat de proef schadelijke gevolgen kon hebben voor mens en natuur, maar die zouden beperkt worden door het gebruik van handschoenen en het zorgvuldig afvoeren van verpakkingsmaterialen en productresten.

Inmiddels zegt het college breder te hebben gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Het bestrijdingsmiddel werd eerder uitsluitend in afgesloten ruimtes en kieren gebruikt.

De Overijsselse gemeente Zwartewaterland zou vandaag met de proef starten, meldt RTV Oost. Dat gaat nu dus niet door.