Corona nog lang niet weg, maar reguliere zorg moet weer op gang komen

"We moeten in alle wachtruimtes van de poliklinieken de anderhalve meter afstand mogelijk maken", zegt neuroloog Edo Arnoldus. "Stoelen moeten worden afgeplakt, looproutes aangepast. En er moeten schermen worden aangebracht om het personeel te beschermen."

Arnoldus, die hoofd is van de medische staf in Tilburg, verwacht niet dat de planbare zorg snel op volle sterkte is. "We zijn morgen niet in vol bedrijf. We hebben minder personeel dan normaal. We mikken erop dat we eerst op 20 procent van onze normale capaciteit kunnen draaien."

Tegelijkertijd moeten ziekenhuizen rekening houden met nieuwe pieken van het coronavirus. "We hebben te maken met een virus dat we niet goed kennen", zegt Berden. "Het is heel onvoorspelbaar, en elke week zijn er nieuwe feiten. We moeten er rekening mee houden dat het ons vaker zal overkomen."