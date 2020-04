EU wil door met groene economie, ook na corona

Het Europese herstelplan voor de economie moet groen worden. "We moeten niet terug naar een koolstof spuwende economie", schrijft Eurocommissaris Timmermans in een open brief in zeven Europese kranten, waaronder NRC Handelsblad. Ook het Europees Parlement roept vandaag in een motie op juist nu over te stappen op een groene economie.

De motie, die is ondertekend door de fracties waarbij CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links zijn aangesloten, roept op om werk te maken van de nieuwe circulaire economie. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, sluit zich daarbij aan. Ze wil juist nu het slepen met goederen over de wereld voorkomen. "We moeten de logistieke keten van bedrijven inkorten", zegt ze.

Schone lucht

Timmermans haakt daar met zijn open brief bij aan. Hij wil tegengas geven aan iedereen die zegt dat de Green Deal iets is wat we ons niet meer kunnen veroorloven, omdat de herstart van de economie al klauwen vol geld kost. "Het plotseling stilvallen van massaproductie doet onze economie nu pijn, maar geeft ons wel een voorproefje van hoe het zou kunnen zijn. Want in plaats van je een voorstelling te maken van schone lucht in het hart van onze steden, kun je het nu gewoon ruiken."

Daarom wil de Europese Commissie geen soepele uitstootnormen voor de auto-industrie. Dat helpt niet, aldus Timmermans. Ook moeten de kolencentrales niet langer openblijven. "Meer van hetzelfde in de noodpakketten kan niet het antwoord zijn." Voorzitter Charles Michel van de Europese raad van regeringsleiders is het met hem eens. "De Europese Unie moet beter worden dan daarvoor, we moeten van deze crisis profiteren."

Herstarten

Het Europees Parlement zegt in de motie dat de EU een nieuwe industriepolitiek moet voeren, die ook rekening moet houden met nieuwe mogelijke verstoringen van de wereldhandel. En dus wil de meerderheid dat essentiële goederen zoals medicijnen en medische apparatuur voortaan in de EU worden gemaakt.

Timmermans zegt er wel bij dat de aandacht nu gericht moet zijn op het bestrijden van het virus. "Maar als we uit de onmiddellijke crisis komen, dan moeten we de oude vervuilende infrastructuur vervangen."