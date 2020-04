650 miljoen voor sierteelt, fritesaardappeltelers en deel van tuinbouw

Siertelers, fritesaardappeltelers en de tuinbouwers die aan de horeca leveren krijgen steun om een faillissement te voorkomen. Er komt een omzetschaderegeling van 600 miljoen euro voor de bedrijven die een forse omzetdaling hebben door de coronauitbraak. En er is 50 miljoen beschikbaar voor telers van aardappelen voor friet, zo schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Er is extra geld voor deze ondernemers uitgetrokken, omdat ze niet geholpen konden worden door het noodpakket dat het kabinet in maart presenteerde. Bij het noodpakket gaat het vooral om bedrijven, werknemers en zzp'ers die geen of minder werk hebben.

Planten

In de sierteelt gaat het werk voor een belangrijk deel door, omdat gewassen als bloemen en planten doorgroeien. Door het wegvallen van de export en een groot deel van de binnenlandse markt is de vraag alleen weggevallen. De bedrijven verkopen hun handel niet meer.

Zeker de sierteelt heeft het zwaar, omdat in maart, april en mei en met feesten als Pasen en Moederdag veel bloemen verkocht worden. "Met deze regeling stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen", zegt Schouten.

Het idee is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor rekening is van de ondernemers, de resterende 70 procent van de schade zal "voor een aanzienlijk deel" worden gecompenseerd door de overheid.