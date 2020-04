'Ruim 5300 besmettingen in verpleeghuizen'

Van de Nederlandse verpleeghuisbewoners zijn er nu ruim 5300 besmet met het coronavirus. Dat meldt NRC op basis van een update van twee elektronische patiëntendossiersystemen die verpleeghuizen gebruiken, Ysis' en 'Ons'. In totaal wonen zo'n 120.000 mensen in Nederland in een verzorgings- of verpleeghuis.

De helft van de zieke ouderen is volgens de gegevens getest op het coronavirus, de rest heeft verschijnselen die sterk aan het virus doen denken. Uit de Ysis-dossiers blijkt volgens NRC dat 629 patiënten zijn overleden en 358 hersteld. In de Ons-dossiers wordt sterfte niet bijgehouden.

Corona-verdenkingen

Beroepsvereniging Verenso van specialisten ouderengeneeskunde verzamelt sinds een week zelf de besmettingscijfers in verpleeghuizen omdat de GGD's alleen cijfers van positief geteste patiënten meetellen - zonder dat alle verdenkingen zijn getest.

Ook bij sterfte registreert het RIVM alleen positief geteste patiënten. Verpleeghuizen geven de overige overlijdens (de corona-verdenkingen) door aan het CBS. Dat meldde vorige week dat er 2000 meer mensen overleden in één week (tot 6 april) dan in voorgaande weken.