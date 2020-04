Uitstel brexit voor ondernemers gewenst maar niet 'om proces te stoppen'

De Britse economie staat, net als bijna elk land in Europa, aan de vooravond van een gigantische recessie. Het Britse CPB rekende uit dat dit kwartaal de economie weleens met 35 procent zou kunnen krimpen. Voor heel 2020 is de verwachting dat de krimp 12.8% is, dat zou het slechtste jaar sinds 1709 zijn voor Groot-Brittannië.

Die cijfers zorgen ervoor dat zelfs prominente brexit-gezichten zich nu uitspreken voor uitstel. "Onze bedrijven liggen aan de beademing, het is maar de vraag hoeveel er deze crisis zullen overleven", zegt Nick de Bois, oud-parlementslid namens de Conservatieven en uitgesproken pro-brexit-politicus.

Daarnaast was De Bois in 2018 de rechterhand van toenmalig brexit-minister Dominic Raab, de man die op dit moment Boris Johnson vervangt nu hij herstellende is van zijn ziekte. "Het is het meest logische om de datum uit te stellen. Ik snap dat er terughoudendheid is in de regering, want het breken van beloftes heeft Theresa May (de vorige premier) veel schade berokkend, maar ze kunnen niet anders. Dit is ook niet om het brexit-proces te stoppen, we zijn al uit de EU. Dit is even de reset-knop indrukken zodat alle landen eerst deze coronacrisis op kunnen lossen. Daarna kijken we verder."