Belgen vinden Nederlandse corona-aanpak laks, maar cijfers zijn niet beter

Ook vandaag houden de Belgische autoriteiten weer grenscontroles om Nederlanders te stoppen die zonder goede reden hun land in willen. Dat doen zij vanuit de gedachte dat de coronamaatregelen bij de noorderburen niet streng genoeg zijn en dat Nederlanders het virus dus verder dreigen te verspreiden.

"Gevaarlijk", zei de Belgische minister van Volksgezondheid over het Nederlandse beleid, toen premier Rutte over het belang van het opbouwen van "groepsimmuniteit" had gesproken. "Het baart me zorgen dat Nederland en Groot-Brittannië zo dichtbij zijn."

Maar is het wel zo dat de Belgen meer grip hebben op het virus? Een vergelijking van de cijfers in samenwerking met de Belgische publieke omroep VRT wijst daar niet op. Voor zover er een verschil is, is het eerder zo dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Nederland nog iets sneller daalt dan in België.

Zelfde trend

Vooropgesteld: de cijfers zijn lastig te vergelijken omdat er verschillende zaken in worden meegeteld. Zo worden in Nederland alleen doden meegeteld die positief zijn getest op corona. En dat testen gebeurt hier slechts beperkt.

Ziekenhuisopnames zijn daarom beter met elkaar te vergelijken, omdat in beide landen nagenoeg alle ziekenhuisopnames van coronapatiënten worden geregistreerd. Op dat punt is de trend in beide landen grofweg dezelfde: tot begin april steeg het aantal ziekenhuisopnames naar meer dan 500 per dag, sindsdien neemt het af.