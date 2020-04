Man mishandelt vijf mensen in bus in Groningen

Een 21-jarige man uit Delfzijl heeft vanmorgen vijf mensen mishandeld in een bus op het hoofdstation in Groningen.

Een van de slachtoffers is de buschauffeur. Ook mishandelde de man twee vrouwelijke passagiers en twee toezichthouders van Qbuzz. De chauffeur en een passagier raakten licht gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de verdachte gearresteerd.

T-shirt uit

Een woordvoerder van Qbuzz zegt tegen RTV Noord dat de verdachte aan de achterkant van de bus instapte en vervolgens zijn T-shirt uittrok. Toen iemand daar iets van zei, werd de man agressief.

"De chauffeur sprak hem aan en daarna begon de man op hem in te slaan. Toen een passagier er iets van zei, sloeg hij er wederom vol op in. En met vol bedoel ik echt vol op het gezicht. Echt heel heftig."

Onwerkelijk

De woordvoerder spreekt van een ongekende situatie. "Ik heb geen idee wat er in die man is omgegaan. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Dit komt onwerkelijk over, maar het is echt gebeurd."

Qbuzz heeft de camerabeelden van het incident overgedragen aan de politie.