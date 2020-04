Veroordeelde moordenaar meldt zich bij de politie na tonen foto's op tv

Een 28-jarige man die werd gezocht voor het doodschieten van een man in Breda, heeft zich gemeld bij de politie in die stad. Dat bevestigt zijn advocaat. Gisteravond werden foto's van hem en een andere man getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Beiden werden vorige week veroordeeld tot twintig jaar cel, maar hadden zich niet gemeld voor het uitzitten van die straf, meldt Omroep Brabant.

Het 25-jarige slachtoffer werd in januari 2018 in zijn slaap door het hoofd geschoten. Al snel kwamen de twee mannen als verdachten in beeld. Ze sloegen op de vlucht bij een routinecontrole van de politie. Een achtervolging leidde naar een appartement op de derde verdieping van een flat. Toen een arrestatieteam van de politie daar een inval deed, werd ook het lichaam van het slachtoffer gevonden. Bij hun aanhouding raakten beide mannen zwaargewond doordat ze van het balkon sprongen.

Het tweetal zat anderhalf jaar vast en werd vorig jaar oktober voorlopig vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak. De andere dader heeft zich nog niet gemeld.