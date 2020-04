Europese Unie wil meer samenwerking bij exitstrategie coronacrisis

Geen chaos, niet ieder voor zich, maar samenwerken. De Europese Commissie probeert orde te scheppen in de verschillende maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie nemen. Landen moeten elkaar in elk geval informeren als ze weer overgaan tot versoepeling van de lockdown.

Commissievoorzitter Von der Leyen heeft een klein gidsje met aanbeveling opgesteld. Het zijn suggesties, want maatregelen afdwingen kan ze niet.

Ze vraagt om meer testcapaciteit in de EU en vindt dat het gebruik van apps moet worden gestimuleerd. Het liefst ziet Brussel dat er een Europese app komt en dat niet elk land het wiel opnieuw gaat uitvinden.

Op de rem

De Brusselse plannen, die vandaag zijn gepresenteerd, zijn er op verzoek van de Europese leiders gekomen. Die wilden twee weken geleden dat de Europese Commissie samen met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, ging nadenken over de tijd na de crisis. Met name Von der Leyen ging daar enthousiast mee aan de slag. Zo enthousiast zelfs dat de regeringsleiders op de rem gingen staan. Ze vonden dat de EU te veel op hun stoel ging zitten.

De lidstaten gaan namelijk zelf over hun exit-strategie, dus hoe een land de beperkende maatregelen beëindigt. Het nieuwe plan is veel meer een opsomming van de mogelijkheden, waaruit ze kunnen kiezen. Kern is dat de afbouw geleidelijk moet gaan. "Het is absoluut geen signaal dat er in de hele EU sprake is van versoepeling", zei Von der Leyen.

Sterker uit de crisis

Belangrijk is ook dat eerst de Europese binnengrenzen open moeten gaan, voordat de buitengrenzen van de Unie weer opengaan. Vooral op dat gebied hoopt de Commissie op meer afstemming, want bij de uitbraak vorige maand werden her en der grenzen gesloten, waardoor veel economische schade werd geleden.

Volgens Charles Michel moeten de Europese economieën sterker uit de crisis komen. De leiders zullen volgende week tijdens een extra EU-top bespreken hoe dat het beste kan. Michel wil de hete aardappel, namelijk wie gaat het betalen, voor zich uitschuiven. "We moeten meer zekerheid hebben over wat er precies met de economie gaat gebeuren voordat we aan de vraag toekomen hoe we dat precies gaan bekostigen."

De Europese Commissie wil in ieder geval dat de lidstaten meer geld aan de nieuwe Europese begroting bijdragen. De gesprekken daarover mislukten in februari, omdat Nederland niet bereid was om meer geld aan Brussel af te dragen.