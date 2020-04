Effecten coronamaatregelen mogelijk tot 2025 merkbaar op de weg

Het is rustig op de weg vanwege de coronamaatregelen en dat blijft nog wel even zo, verwacht Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (kiM). Veel hangt af van de duur van de contactmaatregelen. Directeur Arjen 't Hoen: "Bij een korte duur zal de economische recessie niet zo heel ingrijpend zijn. Als de maatregelen langer duren, kunnen we in een diepe economische recessie terechtkomen. Dan kan het zo zijn dat we, wat het wegverkeer betreft, pas in 2025 weer op het niveau van 2019 zitten.

In de maand maart is het wegverkeer al met 30 tot 40 procent gedaald ten opzichte van maart 2019. "Dat geldt niet voor vrachtverkeer, want dat blijft voor een groot deel gewoon rijden", zegt 't Hoen in het Radio 1 Journaal.

Thuiswerken

Naast de contactmaatregelen spelen ook de economische gevolgen van de coronacrisis een grote rol in de hoeveelheid verkeer op de weg. "Het Centraal Planbureau heeft daar scenario's voor geschetst en in al die scenario's zal door de coronacrisis het bruto binnenlands product, dat wat we met elkaar in Nederland verdienen, in 2020 en mogelijk ook in 2021 krimpen. Minder verdienen, betekent ook minder geld om uit te geven aan reizen en spullen."

Verder zou het ook kunnen dat thuiswerken best goed bevalt en dat we daar ook na de coronacrisis mee doorgaan. "Dan wordt het nog rustiger op de weg, maar dat hebben we nu nog niet meegenomen in het onderzoek."

Andere werktijden

Waar in de berekeningen ook nog geen rekening mee is gehouden, zijn de effecten op het wegverkeer als mensen vanwege de anderhalvemeterregel minder vaak met het openbaar vervoer en vaker met de auto zouden gaan reizen.

"Dat is wel iets waar op dit moment al flink over wordt nagedacht, hoe die anderhalvemetermaatschappij uit gaat werken voor het openbaar vervoer. Dan kun je denken aan het inzetten van meer materieel, maar dat is maar beperkt mogelijk. Maar ook aan het verder spreiden van onze werktijden zodat we niet allemaal meer in de spits in de trein, tram, bus of metro zitten."

Het blijft dus nog even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen, maar voorlopig blijven de snelwegen nog redelijk leeg.