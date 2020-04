Dader brandstichting zendmast Groningen vastgelegd op bewakingsbeelden

Het gaat om een witte man van ongeveer 1,90 meter. Hij wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Op de beelden is zien dat hij een vloeistof uit een jerrycan aan de voet van de mast giet en er vervolgens brand ontstaat. De auto is een zwarte of blauwe Toyota Aygo, een model vanaf 2014.

De politie roept mensen op zich te melden als ze de man herkennen, maar ook als ze iets anders verdachts hebben gezien dat mogelijk te maken heeft met de branden.

Dezelfde manier

De afgelopen twee weken waren er in het hele land branden bij dertien zendmasten. De politie laat in Opsporing Verzocht weten dat het nog niet duidelijk is of de dader in Groningen ook achter de reeks branden zit. "Het lijkt er wel op dat de branden op dezelfde manier worden aangestoken als in Groningen. Er wordt een brandbare stof, vaak benzine, overheen gegoten en in brand gestoken."

Deze manier van brandstichting is niet zonder risico voor de dader of daders, zegt de politie. "Er staat heel veel volt op de stroomkabels die er lopen. Dus je kan makkelijk onder stroom komen te staan. Ook voor de brandweer is het daarom erg oppassen."

De branden kunnen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. De politie-eenheden doen zelf onderzoek naar de branden in hun gebied. De Landelijke Eenheid houdt zich bezig met de coördinatie hiervan en onderzoekt of er mogelijk een crimineel netwerk achter zit.

Actiegroepen

Er zijn vermoedens dat er een connectie is tussen de branden en tegenstanders van het nieuwe mobiele netwerk. Inmiddels hebben verschillende actiegroepen nadrukkelijk afstand genomen van de branden, zoals '5G Den Haag' en '5G, Het Gooi zegt Nee'.

"We hebben geen idee wie er achter deze branden zitten, maar dit slaat nergens op en we distantiëren ons hiervan. We balen hier flink van en het schaadt ons", zegt Georgette Polderman van actiegroep 5G Den Haag.