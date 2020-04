Heeft een coronatest bij een representatief deel van de bevolking nut?

Hoe nuttig is het om een representatieve groep mensen in Nederland te testen op het coronavirus? Wetenschappers zijn het daarover oneens. Allemaal onderschrijven ze dat het nuttige extra data kan opleveren, maar ze verschillen van mening of dit nu het belangrijkste is om te doen.

De Nederlandse biostatisticus en gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg bepleit zo'n onderzoek. Ze is hoofd Volksgezondheid in het ziekenhuis van de universiteit van Vermont in het Amerikaanse Burlington, en gasthoogleraar aan het Amsterdam UMC.

Ze juicht toe dat het Nederlandse testbeleid per 6 april is verruimd. Sinds die dag wordt ook ander zorgpersoneel dan ziekenhuismedewerkers laagdrempeliger getest. "Maar daarmee ben je er niet. Nu moeten we serieus kijken naar het opzetten van een representatieve steekproef. Alleen daarmee krijgen we de informatie die nodig is om de belangrijkste vragen die we hebben te beantwoorden."

Niet kloppende cijfers

Van den Broek-Altenburg betreurt dat nu gewerkt wordt met cijfers die niet kloppen. In de besmettingscijfers zitten alleen de in het lab bevestigde coronagevallen. Alleen: veruit de meeste gevallen blijven onder de radar.

"Het rapporteren van die cijfers geeft een zeer vertekend beeld van wat er werkelijk gaande is en maakt zinvolle voorspellingen vrijwel onmogelijk", zegt ze. "Het model is slechts zo goed als de aannames die je erin stopt."

De onderzoeksresultaten moeten helpen bij het voorspellen hoeveel mensen over een dag of tien ziekenhuiszorg nodig hebben. Maar ook om de ongemerkte verspreiding van het virus te zien. "We kunnen niet wachten op een goede test om achteraf vast te stellen of iemand het virus gehad heeft."

Hoeveel mensen houden zich aan social distancing?

Verschillende studies hebben aangetoond dat veel mensen met een coronabesmetting geen of amper symptomen hebben, maar wel besmettelijk zijn voor anderen.

Van den Broek-Altenburgs onderzoek richt zich verder op social distancing. Hoeveel mensen houden zich daar daadwerkelijk aan? "Dat is de belangrijkste variabele in de modellen, maar we weten niet over welk percentage we het hebben."

Deze week start haar steekproefonderzoek in Vermont, een relatief kleine staat in het noordoosten van de VS. Ze wil gebruik maken van een bestaande representatieve groep, die testen en vragenlijsten laten invullen over hun gedrag. "Hopelijk kunnen we laten zien wat voor informatie we kunnen verzamelen zonder dat meteen iedereens mobiele telefoon nagetrokken wordt."