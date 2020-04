Huisarrest voor 15-jarige die verdacht wordt van belagen homostel Amsterdam

De jongen van 15 die gisteren is aangehouden voor het beledigen van een homokoppel in Amsterdam, is weer thuis. De rechtbank heeft hem vandaag huisarrest met strikte voorwaarden opgelegd vanwege een eerder strafbaar feit waarvoor hij tijdelijk op vrije voeten was.

De officier van justitie heeft besloten hem te dagvaarden op verdenking van groepsdiscriminatie en belediging, schrijft NH Nieuws. Een zittingsdatum voor de zaak is nog niet bekend. De 15-jarige verdachte stond vandaag voor de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam. Hij meldde zich gisteren zelf bij de politie.

De politie is nog op zoek naar een aantal andere jongens, die onder andere verdacht worden van het bespugen van de twee slachtoffers. Het homokoppel heeft aangifte gedaan.