Tweede Kamer wil tijdelijk verbod op uitverkoop om kleine ondernemer te helpen

Tot 1984 kende Nederland al een uitverkoopverbod. Alleen in januari en juli mochten spullen in de uitverkoop. In België is dat nog steeds zo. Het idee is dat korting op die manier alleen een middel is om aan het einde van het seizoen overgebleven producten kwijt te raken. Toen de wet werd afgeschaft, konden winkels elke dag aan prijzen sleutelen.