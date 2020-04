IMF: zware klap wereldeconomie door corona, in Nederland 7,5 procent krimp

De wereldeconomie loopt door de coronacrisis zware averij op. Mondiaal krimpt de economie dit jaar met gemiddeld 3 procent, veel slechtere cijfers dan tijdens de financiële crisis in 2008/2009. De grote economieën krimpen met 6,1 procent. De Nederlandse economie krijgt het zwaar te verduren en krimpt met 7,5 procent. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de World Economic Outlook.

De economische ramingen zijn extreem onzeker, zegt het IMF. In het basisscenario verdwijnt de pandemie in de tweede helft van dit jaar en groeit de wereldeconomie in 2021 weer met gemiddeld 5,8 procent, geholpen door alle overheidssteun. Maar dat is niet zeker. Als de pandemie langer duurt, valt de schade veel hoger uit en krimpt de wereldeconomie in 2021 met nog eens 8 procent.

De IMF-verwachtingen pakken net zo somber of zelfs slechter uit dan de eerdere voorspellingen van de economen van ABN Amro, ING en het Centraal Planbureau. De krimp van de Nederlandse economie met 7,5 procent is volgens de zwartste scenario's. Voor Nederland komt de terugval neer op een verlies van 60 miljard euro aan economische waarde die in rook opgaat.

Dit is waar het IMF nu van uitgaat: