Smartwatch mogelijk bruikbaar bij vaststellen coronavirus

In oktober 2017 startte het Radboud UMC samen met het Amerikaanse bedrijf Verily, dat onderzoekshorloges maakt, met de Parkinson op Maat-studie. Via een geavanceerde smartwatch kregen de onderzoekers van in totaal 650 parkinsonpatiënten allerlei informatie over hun ziekte. Nu wordt dezelfde onderzoeksgroep gebruikt om te kijken of er vroegtijdig een Covid-19-infectie vastgesteld kan worden.

Slimme sensoren

In het NOS Radio 1 Journaal vertelde onderzoeksleider en hoogleraar Bas Bloem over hoe het horloge werkt. "De smartwatch meet de hele dag een groot aantal dingen met behulp van slimme sensoren. De hartslag bijvoorbeeld, want die neemt toe bij de ziekte. Maar ook de weerstand van de huid, want die neemt af bij koorts en de kwaliteit van de slaap, die gaat bij veel ziekten achteruit."

Een aantal mensen uit de parkinson-onderzoeksgroep zijn al besmet met het coronavirus. "Middels vragenlijsten gaan we de deelnemers vragen wanneer zij in de afgelopen periode tekenen van een corona-infectie hebben ervaren en of ze hun lichaamstemperatuur willen bijhouden. Als deelnemers getest zijn op het virus, vragen we hen of ze de uitslag met ons willen delen", zegt Bloem.

Nagedacht over privacy

Verily gaat dezelfde vragenlijsten uitzetten, maar dan bij 10.000 gezonde deelnemers in de Verenigde Staten.

Volgens Bloem is er van tevoren goed nagedacht over de privacy van de deelnemers. "De gegevens zijn compleet geanonimiseerd. Dus het is onmogelijk om de gegevens te herleiden naar een persoon. Hiermee willen we de privacy en veiligheid van onze deelnemers waarborgen."