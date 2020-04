Holland Casino-miljoenen gaan aan overheid voorbij vanwege corona

Holland Casino heeft een recordjaar achter de rug, maar de Nederlandse overheid profiteert daar niet van mee. Vanwege de corona-uitbraak betaalt het gokbedrijf de winst niet uit aan de overheid. Dat betekent een strop voor de Nederlandse overheid van maximaal 68 miljoen euro.

Al wekenlang zijn alle 14 casino's van het bedrijf gesloten en dat blijft tot zeker eind april zo. Internationale bedrijven kunnen nog geld verdienen met online casino's, maar het Nederlandse bedrijf mag die nog niet aanbieden. Er wordt gewerkt aan aanpassing van de gokwet om dat wel mogelijk te maken, maar daar heeft het bedrijf nu nog niets aan.

"We weten zeker dat het coronavirus enorme impact heeft op de hele wereld, op Nederland en ook op Holland Casino", zegt directeur Erwin van Lambaart. "Maar hoe groot deze impact is, weten we op dit moment nog niet. Wij bereiden ons voor op verschillende scenario's om de continuïteit van Holland Casino te waarborgen."

Het bedrijf houdt er rekening mee dat de casino's nog maandenlang dicht zijn. Er ligt ook een scenario op tafel voor als het bedrijf een jaar moet dichtblijven.

Salarissen overgenomen

Holland Casino was bezig met de weg omhoog. Vorig jaar steeg de omzet met 11 procent naar 729 miljoen euro. Onderaan de streep bleef er 68 miljoen euro over.

Vorig jaar werd er nog 46 miljoen aan dividend aan de Nederlandse staat betaald. Dit jaar blijft voorlopig alles in de kas van Holland Casino om de coronacrisis door te komen, is besloten in overleg met het ministerie van Financiën. Later in het jaar wordt gekeken of er toch nog iets aan de staat kan worden uitbetaald.

De gesloten casino's kosten de staat sowieso geld, want voor het salaris van de 3.000 medewerkers van het bedrijf maakt Holland Casino gebruik van de NOW-regeling. De overheid neemt dan voor het grootste deel de salarisbetalingen over.

Omzet gekelderd bij Lotto

Ook een ander gokbedrijf dat deels de inkomsten afdraagt aan de overheid heeft het zwaar. Bij Lotto wordt er nauwelijks meer gegokt, omdat de meeste sportwedstrijden niet doorgaan. Er kan alleen nog op voetbalwedstrijden uit Wit-Rusland en Nicaragua worden ingezet. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de omzetdaling bij dat bedrijf voor de afdracht aan de staat.