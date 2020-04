Doneren omdat vakantie niet doorgaat: al 4,5 ton voor corona-onderzoek LUMC

Zoals het bericht van donateur Mirelle Grootveld: "Diepe bewondering voor de mensen die dit werk voor ons allen doen. Ik kan slechts financieel steunen, dus dat doe ik van harte!" Een vakantie zit er deze zomer eigenlijk niet meer in, schrijft een anonieme donateur: "Dus het leek mij mooi om het geld wat ik bespaar te doneren voor de bestrijding van coronavirussen."

En dat van Ockje Tellegen: "Mijn broer Jan-Willem is ruim een week geleden op de IC van het LUMC beland met het Corona-virus. Na een aantal bange dagen aan de beademing ademt hij inmiddels alweer zelf en herstelt hij gelukkig snel. Datzelfde LUMC waar Jan-Willem zo ontzettend goed verzorgd is, doet dit belangrijke onderzoek. Als oud Leids student ben ik extra trots op "mijn" Alma Mater dat zij dit belangrijke initiatief onder leiding van Eric Snijder is gestart. Wake up to Corona!"

'De makkelijkste optie'

Roderik van Grieken maakte 100 euro over naar het onderzoeksproject. Hij heeft gestudeerd aan de Leidse universiteit en weet "dat op die plek goede mensen zitten". "En net zoals iedereen denk ik dat het onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus grote prioriteit verdient. Doneren is qua tijdsinvestering misschien wel de makkelijkste optie."

Het streefbedrag is 2 miljoen euro, maar onderzoekleider Snijder is blij met elke bijdrage. Het geld wordt gebruikt om de testcapaciteit te verdubbelen. Daar zijn extra personeel en aanvullende apparatuur voor nodig.

"Je moet qua salaris en benodigde spullen per medewerker denken aan zo'n 100.000 euro per jaar. We willen het testwerk in het nieuwe lab ook deels automatiseren om de capaciteit te vergroten."