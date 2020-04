Trump verdedigt zich fel tegen kritiek dat hij waarschuwingen negeerde

Ook juridische experts zeggen tegen media in de VS dat Trump ernaast zit. De president kan wel federale maatregelen afkondigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar het is niet aan hem om beperkende maatregelen op statelijk niveau op te heffen en gouverneurs te overrulen, zegt Elie Honig, voormalig aanklager in New York, tegen The Hill.

De Vries noemt de uitspraken van Trump opvallend. "Toen alles dicht moest zei hij dat de staten het moeten oplossen, dat hij een federalist is en dat hij het aan gouverneurs laat. Nu het gaat over het weer open gooien van de economie trekt hij alle autoriteit naar zich toe. Bij een noodtoestand heeft de president vergaande macht, maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd."

De macht om dergelijke besluiten te nemen op statelijk niveau ligt bij de gouverneurs, zegt De Vries. "Dus als Trump wil dat bedrijven weer opengaan en gouverneurs gaan daarvoor liggen, dan zal hij naar de rechter moeten stappen. En uiteindelijk naar het Hooggerechtshof, omdat het raakt aan de grondwet. Maar is Trump bereid om het zover te spelen? Zou hij dat durven? Ik denk het niet, want als er daardoor meer doden vallen in een verkiezingsjaar, zal dat hem zwaar aangerekend worden."

Gouverneurs in het noordoosten en noordwesten van de VS trekken inmiddels samen op. Ze overleggen over over een gezamenlijke aanpak.