Opnieuw branden in zendmasten, nu in Almere

Bij twee zendmasten voor telecommunicatie in Almere Haven heeft gisteravond brand gewoed. Een woordvoerder van de brandweer zei tegen Omroep Flevoland dat het kleine branden waren die snel geblust konden worden.

Hoe groot de schade is en om wat voor zendmasten het gaat, is niet bekend. De politie doet onderzoek op de locaties bij Sportpark de Marken en de Sluiskade. Of sprake is van brandstichting is nog onduidelijk, zei een politiewoordvoerder.

De laatste tijd worden geregeld branden gesticht bij zendmasten omdat de nieuwe zend-technologie 5G op de sociale media in verband wordt gebracht met de uitbraak van corona. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemde de sabotage van de masten "een zorgelijke ontwikkeling".

Levensgevaarlijk

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak vorige week van "een aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving". Hij noemde het levensgevaarlijk dat zendmasten in brand worden gestoken omdat die "vitaal" zijn voor de hulpdiensten.

De daders "spelen met levens" en kunnen dan ook "vrij forse" gevangenisstraffen verwachten, zei de bewindsman eerder.