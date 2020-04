530 xtc-pillen tussen de puzzelstukjes

pol_dirkmaat

4 jaar geleden kreeg schoonmoeder ( niet die van mij! ) een nieuwe puzzeldoos thuis bezorgd. Zelf had ze niets besteld en de afzender op de doos was onbekend. Na rondvragen bij familie, vrienden en buren de doos maar opgeborgen in de garage. Vandaag tijdens het opruimen de doos weer teruggevonden en voor de deur gezet voor de kleinkinderen. Bleek er in de doos niet alleen een puzzel te zitten maar ook 530 extasypillen. Onderzoek gestart. #puzzel #extasypillen #bezorgen #Hollandskroon #inbeslagname #onderzoek #wijkagent