15-jarige verdachte meldt zich na uitschelden en bespugen homokoppel

Een van de jongeren die gisteren betrokken waren bij het uitschelden en bespugen van een homokoppel in Amsterdam-Oost heeft zich gemeld op het politiebureau. Het gaat om een 15-jarige jongen. Hij is aangehouden als verdachte en wordt gehoord.

Het stel was onderweg naar de supermarkt toen ze voor 'kankerhomo's' werden uitgescholden. De twee probeerden in gesprek te gaan met de groep jongeren, maar toen de sfeer steeds agressiever werd, besloten ze de politie te bellen. Toen die arriveerde, was de groep al vertrokken. Later kwamen twee van de jongeren terug en bespuugden een van de mannen.

Andere betrokkenen

De beelden van het incident circuleren online. De politie spreekt van "heftige beelden" en zegt het voorval "erg serieus" op te nemen.

De politie laat via Twitter weten dat het onderzoek naar andere betrokkenen doorgaat. Zij worden opgeroepen om zich te melden.