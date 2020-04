Bollenkwekers halen velden leeg om dagjesmensen af te houden

De bollenvelden in Zuid-Holland worden de komende dagen leeggehaald. Dat is veel eerder dan normaal, zegt een woordvoerder van de Bollenstreek-gemeentes tegen Omroep West.

Het was ondanks oproepen van burgemeesters dit weekend enorm druk in de Bollenstreek. Mensen kwamen massaal naar de streek om de bloemen op de foto te zetten.

Paardenmiddel

Normaal blijven de bloemen zo lang mogelijk staan, maar de bollenkwekers willen in de strijd tegen het coronavirus zo min mogelijk bezoekers in het gebied hebben.

Voor kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout was de maat vol. Hij is begonnen met het koppen van bloemen, waardoor de kleur uit zijn bollenvelden verdwijnt. "Het is een paardenmiddel, maar het laatste wat je wilt is dat er weer een mini-uitbraak van het coronavirus komt", zegt hij tegen de regionale omroep.

Vandaag is het een stuk rustiger. Mocht het toch nog druk worden in de middag, dan worden er mogelijk provinciale wegen afgesloten.