Corona belemmert rouwproces: zonder afscheid geen verwerking

Mirjam Wiersma-van Tooren komt ook op voor de belangen van nabestaanden. Al 26 jaar begeleidt ze mensen naar hun laatste rustplaats. Als grafdelver, koster en uitvaartbegeleider op begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. Een arm om de schouder, een warme hand als condoleance. Het kan nu niet meer. "Die kille afstand is onmenselijk."

Het lukt haar dan ook niet om altijd de 1,5 meter in acht te nemen. Afgelopen week stond ze naast een weduwe die haar man verloor aan corona bij het graf. "Dan sla ik een arm om haar heen. Ik kan onmogelijk naast haar staan met mijn handen op de rug." Ook was ze bij een begrafenis van een moeder, waarbij de dochter niet aanwezig kon zijn omdat ze ook besmet was met het coronavirus. "Dan loop je als koster voorop naar de laatste rustplaats en dan zie je een zus alles filmen. Dan vloek ik wel ja."

Volgens klinisch psycholoog De Keijser is dit natuurlijk gedrag: "Dat aanraken om anderen te troosten zit in ons. Het is een eerste behoefte. We spiegelen en voelen het verdriet van de ander in ons. Om te overleven moeten we naast elkaar gaan staan. Deze evolutionaire behoefte onderdrukken we nu, in deze gekke tijd van 1,5 meter afstand."

Wie mag wel of niet afscheid nemen?

Er mogen volgens de richtlijnen van het RIVM maximaal dertig personen bij een begrafenis of crematie aanwezig zijn, maar bij sommige crematoria zijn de regels nog strenger. "Families moeten dus sowieso kiezen wie wel of niet welkom is. Dat is niet te doen", weet uitvaartbegeleider Wiersma-van Tooren. Ze heeft afgelopen week de uitvaart van haar zwager moeten begeleiden. "Zonder corona zouden er wel 150 mensen bij zijn geweest en hadden we na afloop samen een borrel gepakt. Dit gaan we als alles voorbij is, alsnog doen. Dan halen we herinneringen op."

De eerste dagen en weken na een overlijden zijn cruciaal voor het rouwproces, weet De Keijser. Ons 'werkgeheugen' in het frontale gedeelte van de hersenen zit vol door trauma. Dat moeten we verwerken door te praten, huilen of boos te worden. "Wij mensen doen dat samen, omdat we sociale wezens zijn."

Een herdenking helpt hierbij. Maar voor het rouwproces heeft een uitgesteld afscheid niet veel effect. "Het is een manier om de dood betekenis te geven. Dat zie je ook bij MH17-nabestaanden. De meesten willen na vijf jaar in hun eentje naar een plek. Dat collectieve, daaraan is later in het rouwproces meestal minder behoefte."

Overal verdriet en toch afstand

Ook de plechtigheid van de vader van Anna was anders door de coronamaatregelen. "Mijn vaders oudste broer was er niet. Hij durfde niet, vanwege zijn gezondheid. Dat maakt het heel zwaar."

De zon scheen. Overal stonden mensen "in plukjes" rondom het graf. "Geen koffie en cake, dat vind ik prima. Maar je ziet overal verdriet en toch is er die afstand. De kist zakt. En daarna zwaai je elkaar uit."