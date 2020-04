In het grootste hotel van de Benelux slapen zorgmedewerkers nu gratis

De komende tijd zou het hotel vol zitten met gasten voor de Keukenhof, de Formule 1-race en voor het EK-voetbal. "De UEFA kwam met een delegatie voor twee maanden, 340 kamers... Alles gaat nu niet door."

Toen het eerste verzoek van Kimberley Wip kwam voor een gratis kamer heeft hij dat voorgelegd aan de oprichter van het bedrijf, Atilay Uslu. "De reactie was meteen, dat moeten we doen. We hebben appartementen die toch leeg zijn, dus zorg dat ze hier kunnen slapen."

Kimberley en Niels hebben collega's die ook wel interesse hebben in een kamer. Dat is volgens directeur De Boer geen probleem. "Ze kunnen ons mailen en dan kijken we. We willen zoveel mogelijk mensen uit de regio helpen, daarbuiten is wat lastiger, maar mensen uit de regio kunnen ons mailen."

Jarig

Ook andere hotels helpen mensen uit de zorg. Zo kunnen zorgmedewerkers via hotelshelpen.nl tegen lage prijzen een kamer boeken. Een vakantiepark in Schaijk biedt huisjes aan voor medewerkers die werken in het nabijgelegen ziekenhuis.

Hoelang Kimberley en Niels in het hotel in Badhoevedorp blijven, weet niemand. Voorlopig hoeven ze niet weg. Niels hoopt snel weer naar zijn moeder te kunnen, al zocht hij haar pas geleden even op. "Ze was laatst jarig. Toen heb ik een grote bos bloemen voor de deur gelegd en heb ik van een afstandje met haar gesproken, maar ik wil voorlopig zo min mogelijk bij haar in de buurt komen."