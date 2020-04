Protest in gevangenis Lelystad met pepperspray beëindigd

In de gevangenis in Lelystad zijn gedetineerden in opstand gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens het ministerie waren de gedetineerden het niet eens met het dagprogramma. Justitie heeft pepperspray ingezet om de rust te laten weerkeren. Om hoeveel gedetineerden het gaat, is niet duidelijk.

Volgens bronnen die RTL Boulevard sprak, kwamen ze in opstand tegen coronamaatregelen. De afgelopen weken zijn de dagprogramma's ingeperkt en mogen mensen in justitiële inrichtingen en tbs-klinieken geen bezoek ontvangen. Een woordvoerder van het ministerie wil dit niet bevestigen.

"Het zou in eerste instantie gaan om een vreedzaam protest in de keuken tegen het dagprogramma, maar vervolgens werden de ramen van de keuken dichtgeplakt. Dan kan het personeel niet meer zien wat er daar gebeurt en dus werd het protest beëindigd. Een aantal gedetineerden wilden niet meewerken en toen is er pepperspray gebruikt", zegt de woordvoerder. Er zijn geen gewonden gevallen.