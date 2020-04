Regionale warmterecords in Brabant en Limburg

Het is vandaag 24,8 graden geworden in Eindhoven en in Ell in Limburg, waarmee de hoogste temperatuur ooit op 12 april in Nederland werd gemeten, meldt Weerplaza. Het oude regionale dagrecord voor 12 april stamde uit 1939, toen het in Maastricht 24,4 graden werd.

Het is niet het eerste warmterecord dat gebroken wordt deze maand. Ook 5, 6 en 8 april werden recordtemperaturen bereikt.

In De Bilt werd het officiële landelijke warmterecord vandaag niet gebroken. Daar steeg het kwik tot 23 graden, het record ligt op 23,4 graden.

Komende week wordt het weer frisser. Maandag en dinsdag wordt het op de meeste plaatsen niet veel warmer dan 8 tot 10 graden. In het zuiden kan het 10 tot 12 graden worden, meer dan 10 graden kouder dan vandaag.