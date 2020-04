Deze landen gaan na het paasweekend de coronamaatregelen voorzichtig versoepelen

Terwijl in veel Europese landen lege straten en dichte winkels het nieuwe normaal zijn geworden, heeft een aantal landen aangekondigd dat de coronamaatregelen wat versoepeld worden. De Wereldgezondheidsorganisatie riep eerder deze week juist nog op "dat dit niet het moment is om de maatregelen te versoepelen".

Oostenrijk

Oostenrijk was maandag het eerste EU-land dat een stapsgewijze versoepeling aankondigde. Bondskanselier Kurz presenteerde een plan voor de voorzichtige 'wederopstanding' van het land na Pasen. "Vanaf dinsdag mogen eerst winkels kleiner dan 400 vierkante meter weer open", vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Twee weken daarna volgen alle andere winkels, winkelcentra en kappers. Hotels en restaurants volgen op z'n vroegst pas halverwege mei."

De correspondent benadrukt wel dat de Oostenrijkers niet veel meer vrijheid krijgen om af te spreken. "Mensen moeten nog steeds thuisblijven en mogen alleen voor boodschappen of andere noodzakelijke uitstapjes de deur uit. Scholen blijven gesloten tot half mei en evenementen zijn tot eind juni verboden. En de mondkapjes-plicht die er nu al in supermarkten is, wordt uitgebreid naar de andere winkels en het openbaar vervoer."

Tsjechië

Ook in Tsjechië worden de maatregelen stap voor stap versoepeld. Zo zijn sporten waarbij het contact met anderen vermeden wordt weer toegestaan, zoals hardlopen en fietsen. Ook zijn sinds deze week de bouwmarkten weer open. Meer winkels volgen na het paasweekend. Bovendien mogen burgers na Pasen het land weer verlaten. Hiervoor moeten ze dan wel een goede reden hebben en bij terugkeer moeten ze twee weken in quarantaine.

Duitsland

In Duitsland is nog geen versoepeling aangekondigd, maar wordt er wel al volop over gediscussieerd. "De minister-president van Noordrijn-Westfalen staat te trappelen", zegt Van de Hulsbeek. "Hij wil graag een begin maken aan de versoepeling van de maatregelen." Ook hebben verschillende economen zich al over een stappenplan gebogen. "Zij hopen vooral dat de motor van de Duitse industrie, de autobranche, weer aangeslingerd kan worden."

In de regio Heinsberg wordt op dit moment een groot onderzoek gedaan om te kijken welke maatregelen zin hebben en welke niet: