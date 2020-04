Koning op lege Dam, thuis volkslied zingen en geen Bevrijdingsfestivals

De vlag halfstok hangen, als je een trompet hebt thuis de taptoe spelen en het Wilhelmus meezingen vanuit je woonkamer. De Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei zien er dit jaar anders uit dan anders vanwege het coronavirus.

Het was al bekend dat de Dodenherdenking op de Dam zonder publiek zou worden gehouden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, onder leiding van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, heeft vandaag de plannen voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog uit de doeken gedaan.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen net als normaal op 4 mei een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam, maar daar zijn dus geen bezoekers bij. Wel zijn Verbeet, burgemeester Halsema en premier Rutte aanwezig. Na de kranslegging houdt de koning op de lege Dam een toespraak. De ceremonie is live te volgen bij de NOS.

Thuis taptoe blazen

De organisatie roept mensen nadrukkelijk op om de herdenking thuis te volgen via televisie of internet en vooral niet naar de Dam te komen. De Dodenherdenking begint zoals ieder jaar met het trompetsignaal taptoe, om 19.58 uur. Het Nationaal Comité roept alle mensen met een blaasinstrument op om het signaal vanuit huis mee te spelen. Na twee minuten stilte zal het volkslied klinken; het is de bedoeling dat mensen dat thuis ook meezingen.

Tijdens de ceremonie wordt een gedicht voorgedragen door de 16-jarige Eva Pronk, spreekt schrijver Arnon Grunberg in de Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht uit en zingt Simone Kleinsma een lied in de Nieuwe Kerk, begeleid door een kleine delegatie van het Metropole Orkest.

Geen Merkel en festivals

Bondskanselier Merkel zou dit jaar op Bevrijdingsdag de 5 mei-lezing houden, maar ook dat gaat niet door. Verder zijn er vanwege anticoronamaatregelen ook geen Bevrijdingsfestivals. Wel laten ambassadeurs Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam op 5 mei via internet van zich horen en wordt er een Vrijheidsvuur ontstoken in Wageningen, dat daarna langs de verschillende provincies gaat.

En in plaats van het jaarlijkse 5 mei-concert is er een NOS-uitzending vanuit de foyer van Carré in Amsterdam, met Simone Kleinsma, Giovanca, Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut. De uitzending begint om 20.35 uur op NPO 1.