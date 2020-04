Louis van Dijk, klassiek geschoolde jazzpianist, overleden (78)

Verrukkelijke chaos

Ook trad hij toen al op als begeleider en muzikale rechterhand van Ramses Shaffy en Liesbeth List. In een interview in Trouw blikte hij in 2001 terug op die periode: "Tot diep in de nacht in de Bamboebar, waar ik boven woonde. Op het laatst had ik dan zoveel whisky's op dat de barkeeper me op bed legde... Ik kan niet uitleggen hoe groot de bevrijding was die ik voelde, daar op die kamer met m'n piano en m'n aladinkacheltje. Die heerlijke periode met Ramses, de goeroe van de vrijheid. Maar in die verrukkelijke chaos heb ik toch mijn solistendiploma op het conservatorium gehaald. Daar ben ik altijd nog trots op."