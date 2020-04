Mannen met bijna 230.000 euro cash aangehouden bij Duitse grens

Bij een grenscontrole op de A12 bij Babberich in Gelderland zijn twee mannen aangehouden die 229.850 euro in cash bij zich hadden. Volgens de marechaussee lag het geld "verstopt op een heimelijke plek" in hun auto.

De twee werden gecontroleerd toen ze in een auto met Duits kenteken de grens passeerden. Het paspoort van de bestuurder bleek vals te zijn. In de auto werden behalve het geld nog twee valse identiteitsdocumenten van de bestuurder gevonden.

De mannen zijn aangehouden op verdenking van identiteitsfraude en witwassen, meldt Omroep Gelderland. De 32-jarige bestuurder gaf aan Grieks te zijn. De bijrijder (34) komt naar eigen zeggen uit Albanië. Er wordt verder onderzoek gedaan door de recherche van de marechaussee.