Voorzitter Europese Commissie adviseert geen zomervakantie te boeken

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, raadt mensen af om hun zomervakantie te boeken. In de Duitse krant Bild am Sonntag adviseert ze iedereen om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. "Niemand kan op dit moment betrouwbare voorspellingen doen voor juli en augustus", zegt Von der Leyen.

Verder spreekt de politica in het interview de verwachting uit dat er aan het einde van het jaar een vaccin klaar is. Volgens haar kan er binnenkort gestart worden met klinische tests. De EU is op dit moment in gesprek met farmaceuten om het vaccin snel in te kunnen zetten wanneer het beschikbaar is.

Verzorgingshuizen

Von der Leyen verwacht ook dat ouderen in verzorgingshuizen niet bezocht kunnen worden zolang er geen vaccin is. "Ik weet dat dat moeilijk is, maar het gaat om mensenlevens. We moeten gedisciplineerd blijven en heel geduldig zijn", zegt ze. "We zullen maandenlang moeten leren leven met het virus, waarschijnlijk tot volgend jaar."

Wel denkt de commissievoorzitter dat scholen en kinderdagverblijven na een tijd weer open kunnen. "Kinderen en jongeren zullen eerder meer bewegingsvrijheid hebben dan ouderen en mensen met onderliggende ziekten."

In Nederland adviseert de regering in nauw overleg met het RIVM over het bezoeken van ouderen; ook besluiten over de heropening van scholen en kinderopvang worden in Den Haag genomen.