Mannen met doorgeladen vuurwapen hadden geen terreurplannen

De twee mannen die gisteravond in een trein op Schiphol werden aangehouden met een doorgeladen vuurwapen hadden geen terroristisch oogmerk, laat de marechaussee weten. Wat het motief van de mannen wél was, is niet bekend.

Gisteravond meldde een inzittende van de trein dat iemand een vuurwapen doorlaadde. Een speciaal team wachtte de trein op station Schiphol op. Het team ging de trein binnen met onder meer schilden en werkte de man en zijn mede-reiziger tegen de grond.

De verdachten zijn Amsterdammers van 22 en 33 jaar. De mannen bleken nog gezocht te worden in verband met andere zaken.