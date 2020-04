Virtueel paasvuur op kerk stilgelegd om brandmeldingen

Een virtueel paasvuur op de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot is afgelopen avond iets eerder uitgezet, omdat er veel alarmtelefoontjes bij de brandweer binnenkwamen. Omdat de meldkamer overbelast dreigde te raken, werd de lichtshow afgebroken.

Met lichten en rookeffecten werd het paasvuur gesimuleerd op de toren van de kerk in het midden van de Brabantse plaats, terwijl op het carillon vrolijke paasmelodieën werden gespeeld. "Omdat we geen diensten kunnen houden vanwege de coronacrisis, wilden we op deze manier toch laten zien dat we als kerk licht brengen in een donkere periode", zegt diaken Wilfred van Nunen.