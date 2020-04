Paaswake in bijna lege Sint-Pieter: 'wees niet bang'

Zoals gebruikelijk werd één enkele kaars de donkere Sint-Pieter binnengebracht bij de jaarlijkse paaswake van het Vaticaan. Maar toen met de woorden "het licht van Christus" de hele kerk werd verlicht, waren er niet de gebruikelijke 10.000 gelovigen te zien, maar slechts een handjevol.

Normaal trekken tijdens de Paasdagen vele tienduizenden katholieken naar Rome om het hoogtepunt van de liturgische kalender te vieren. Door de coronacrisis zijn echter alle ceremonies met de paus in beslotenheid.

Tijdens de mis vergeleek paus Franciscus de coronacrisis met de impact die de dood van Jezus had op zijn volgelingen. "Ook zij kregen te maken met een onverwachte tragedie die zich plotseling voltrok. De dood woog zwaar op hun harten. Pijn was vermengd met angst voor hun eigen levens. Er was vrees voor de toekomst en voor alles wat moest worden herbouwd."

Hoop

Voor Franciscus biedt het geloof hoop in deze angstige tijden. "Het is een fundamenteel recht dat ons nooit kan worden ontnomen: het recht op hoop."

De paus sprak over de vrouwen die op paasochtend het lege graf van Jezus ontdekten. "En ze ontmoetten Jezus, die zei: 'Wees niet bang'. Dit is een boodschap van hoop die ook aan ons gericht is, vandaag."

Franciscus vroeg gelovigen een zaadje van hoop te planten, "met een kleine daad van zorg, liefde of gebed".

Urbi et orbi

De urbi-et-orbi-zegen die Franciscus later vanmorgen zal uitspreken, gaat ook anders dan gebruikelijk. In plaats van de massabijeenkomst op het Sint-Pieterplein is er gekozen voor een besloten mis met een symbolische afvaardiging van minder dan twintig mensen.

De aartsbisschop van Turijn heeft op Stille Zaterdag de Lijkwade van Turijn opgesteld in zijn kerk, het doek waar volgens de overlevering Jezus in werd begraven.

Normaal ligt dat relikwie veilig opgeborgen, maar vanwege de coronacrisis werd er een extra verering gehouden. Ook die mis was uiteraard besloten, maar werd gelivestreamd.