Tevredenheid over naleving maatregelen, maar zorgen om groepen jongeren

De NS liet twee treinen tussen Rotterdam en Amsterdam bij Gouda stoppen, omdat er te veel mensen in zaten en het niet meer mogelijk was om afstand te houden. In eerste instantie vroeg de conducteur of mensen vrijwillig wilden uitstappen. Toen dat niet gebeurde, moest iedereen uitstappen.

Volgens de spoorwegen waren er ook een paar reizigers met fietsen in de trein, waarschijnlijk dagjesmensen die een fietstocht wilden gaan maken. De NS benadrukt dat dit niet de bedoeling is en dat de trein alleen bedoeld is voor noodzakelijke reizen.