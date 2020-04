Rijssense vrouw loopt wereldrecord marathon op de loopband

Sabine Wassink (30) uit het Overijsselse Rijssen heeft het wereldrecord marathon op de loopband gebroken. De atlete overbrugde de 42 kilometer en 195 meter in haar achtertuin in een tijd van 3 uur, 12 minuten en 5 seconden. Dat is bijna 3 minuten sneller dan het oude record, dat op naam van een Amerikaanse stond,

Wassink had zich goed voorbereid voor de marathon, die meteen haar eerste was. Dat debuut was aanvankelijk gepland voor de marathon in Rotterdam van vorig jaar, maar toen gooide een blessure roet in het eten. Toen de editie van dit jaar door de coronacrisis werd afgelast, besloot ze om niet langer te wachten.

"Ik had er zo naartoe getraind en wil op deze manier het boek dichtdoen", zegt Wassink tegen RTV Oost. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Buren met een parasol

"Het was lood- en loodzwaar", verzucht Wassink na haar prestatie. "Tot aan 32 kilometer ging ik echt super. Toen dacht ik: nog tien kilometer en ik heb hem. Nou, in die laatste tien kilometer kwam de man met hamer om de vijf minuten langs. Ik ben zelfs nog een keer van de band afgegaan. Ik kreeg een brok in mijn keel, werd emotioneel en moest mezelf echt herpakken."

De brandende zon maakte het lopen extra zwaar. "Dat was niet helemaal gepland. Vorige week hebben we gekeken hoe de zon stond en toen zou ik in de schaduw hebben gelopen. Maar de zon staat inmiddels wat hoger aan de hemel, dus liep ik niet meer in de schaduw. Gelukkig hebben lieve buren heel snel een parasol beschikbaar gesteld."

Rode Kruis

Met haar record heeft Wassink zich in het Guinness World Records-boek gelopen. Bovendien heeft ze geld ingezameld voor het Rode Kruis. Hoe hoog de opbrengst is, wordt later bekendgemaakt als alle donaties zijn ontvangen. De atlete sluit niet uit dat ze dit jaar nog een tweede marathon loopt, maar dan het liefst op de weg.