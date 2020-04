Opnieuw twee zendmasten afgebrand in Brabant

In Oudenbosch in Brabant heeft brand gewoed bij twee zendmasten. Bij een van de masten reikte de brand bijna tot de top van de mast en was een hoogwerker nodig om de brand te blussen. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.

De afgelopen dagen zijn er meerdere branden geweest bij zendmasten in Deurne, Nuenen, Rotterdam, Beesd en in de stad Groningen. Er is een sterk vermoeden dat die branden zijn aangestoken omdat ze zijn begonnen bij de kabels onderaan de mast.

De Nederlandse mobielenetwerk-operators, verenigd in Monet, en de telecomproviders benadrukken dat de beschikbaarheid van zendmasten van essentieel belang is. Door de brandstichting is het noodnummer 112 mogelijk niet meer mobiel bereikbaar zijn.

Ook zijn de verbindingen hard nodig voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, zegt Monet. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemt de sabotage van de zendmasten "een zorgelijke ontwikkeling".

Complottheorieën

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn masten in brand gestoken en op andere manieren aangevallen. Er lijkt daar een duidelijk verband te zijn met complottheorieën dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken die theorieën nadrukkelijk tegen.

Het 5G-netwerk wordt de komende jaren in Nederland ingevoerd. Of er ook hier een link is tussen de branden en dergelijke complottheorieën is onduidelijk, hoewel er bij de zendmast in Deurne wel "Fuck 5G" geschreven stond.