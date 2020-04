Coronacrisis leidt wereldwijd tot veel minder criminaliteit

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de criminaliteitscijfers enorm zijn gedaald, meldt persbureau AP.

In Latijns-Amerika is de misdaad teruggelopen tot de laagste niveau in decennia. In Peru daalden de misdaadcijfers vorige maand met maar liefst 84%. El Salvador, dat geteisterd wordt door bendegeweld, rapporteerde vorige maand gemiddeld twee moorden per dag, terwijl dat normaal een veelvoud is. Een groot deel van de daling is te verklaren doordat bendes zich nauwelijks meer op straat kunnen bewegen.

"Het aantal moorden is afgenomen en de gangsters vallen veel minder mensen lastig", zei een 47-jarige bouwvakker uit San Salvador tegen het persbureau. "Ik denk dat ze bang zijn om het virus te krijgen en ze komen ook nauwelijks meer buiten."

'Drugsdealers kunnen niets verkopen'

In Zuid-Afrika daalde het aantal ernstige delicten van ruim 2600 naar 456. Hieronder vallen moorden (van 326 tot 94) en verkrachtingen (een daling van ongeveer 700 naar ruim honderd)

Ook in de VS daalde het misdaadcijfer. Zo zijn er in Chicago 42 procent minder arrestaties in verband met drugshandel verricht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Een advocaat zegt tegen AP dat drugdealers niet vrijuit kunnen bewegen en daardoor niets kunnen verkopen. In New York is het aantal zware misdrijven in februari en maart met 12% afgenomen.

Ook in Australië is er minder criminaliteit door het coronavirus. In sommige deelstaten daalde het aantal misdrijven met ruim 40 procent.

Nederland

De politie in Nederland zei eind maart al dat er minder meldingen waren van inbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij. Het aantal incidenten daalde tussen 9 en 22 maart van 15.000 naar 12.500.

In die periode liep het aantal woninginbraken terug van 430 naar 260, daalde het aantal meldingen van zakkenrollerij van 220 naar 130 en ging het aantal fietsendiefstallen van 1100 naar 750.