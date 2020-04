Opnieuw brandstichting bij zendmast

Voor de vijfde keer in korte tijd is de afgelopen avond brand gesticht bij een zendmast. Onbekenden probeerden een telefoonmast op een bedrijventerrein in Groningen met benzine in brand te steken.

Een omstander heeft de brand geblust. Van de daders ontbreekt ieder spoor. De politie roept via Burgernet mensen in de omgeving op uit te kijken naar een blauwe Kia Picanto.

De afgelopen dagen waren er vergelijkbare incidenten bij masten in Deurne, Beesd, Rotterdam en Nuenen. De vereniging die namens telecomproviders overlegt met gemeenten over locaties van nieuwe masten, Monet, heeft aangifte gedaan van de eerdere brandstichtingen.

Complottheorieën over 5G

De branden volgen op een aantal brandstichtingen in het Verenigd Koninkrijk. Bij zeker twintig zendmasten waren incidenten. Er lijkt daar een duidelijk verband te zijn met complottheorieën dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken die theorieën nadrukkelijk tegen.

Of de branden in Nederland ook te maken hebben met de complottheorieën is niet duidelijk. Alleen bij de zendmast in Deurne stond "Fuck 5G" geschreven.