UWV: 1,3 miljard euro overgemaakt aan werkgevers

Het UWV heeft inmiddels 1,3 miljard euro overgemaakt aan werkgevers als tegemoetkoming in de loonkosten. Bedrijven die te maken hebben met omzetverlies door de coronacrisis kunnen daarvoor sinds maandag een aanvraag indienen. 79.000 bedrijven hebben dat de afgelopen dagen gedaan, en 66.000 aanvragen zijn inmiddels verwerkt.

Ook de uitbetaling van de andere steunmaatregelen van het kabinet is in volle gang. De zes grote gemeenten hebben al ruim 70.000 aanvragen van zzp'ers gekregen om hun inkomen aan te vullen en de overheid heeft 25.000 bedrijven eenmalig 4000 euro toegekend.

Eerste termijn

Bedrijven kunnen aanspraak maken op tegemoetkoming in de loonkosten als ze in de drie maanden na de uitbraak ten minste 20 procent omzetverlies verwachten. De hoogte is afhankelijk van hoeveel omzet er is verloren. Als een bedrijf gebruikmaakt van deze zogeheten NOW-regeling, mag het tijdens deze drie maanden geen werknemers ontslaan.

Van de 1,3 miljard euro die is overgemaakt, staat 230 miljoen al op de rekening van werkgevers. De overige 1,1 miljard is onderweg. In verband met Pasen ontvangen deze werkgevers dat geld na het Paasweekend.

Bij alle overgemaakte bedragen gaat het om een eerste termijn van het berekende voorschot. Deze werkgevers ontvangen later nog twee termijnen, zegt het UWV.

Aanvulling van het inkomen van zzp'ers

Voor zelfstandigen zonder personeel hebben gemeenten speciale loketten geopend waar ze een aanvraag kunnen doen voor de aanvulling van hun inkomen. Via deze TOZO-regeling kunnen zzp'ers die gemiddeld 23,5 uur per week werkten en nu onder het sociaal minimum verdienen, hun inkomen drie maanden aanvullen tot het sociaal minimum.

Van de 70.000 aanvragen die de zes grootste gemeenten hebben binnengekregen, zijn er 15.000 uitgekeerd. Het overgrote merendeel van de uitkeringen is gedaan door de gemeente Amsterdam. Dat komt doordat Amsterdam al was gaan uitbetalen voordat het geld van het Rijk binnen was. De overige vijf gemeenten hebben minder aanvragen binnengekregen en ook minder aanvragen verwerkt.

De verwachting van de gemeenten is dat het aantal uitbetalingen de komende week enorm zal toenemen. Zo heeft de gemeente Groningen tien extra mensen aangenomen en werken ze met Pasen door om de aanvragen sneller te kunnen verwerken.

Eenmalige gift

Behalve voor deze maatregelen komen sommige bedrijven in aanmerking voor een eenmalige gift van de overheid van 4000 euro. Deze TOGS-regeling was in eerste instantie alleen bedoeld voor bedrijven die in opdracht van de overheid moesten sluiten, zoals de horeca- en reisbranche. Inmiddels zijn onder meer fysiotherapeuten, non-foodretailers en taxichauffeurs toegevoegd aan de lijst.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar deze aanvragen moeten worden gedaan, meldt dat er 85.000 aanvragen zijn gedaan, waarvan er ruim 25.000 zijn toegekend. Dit gaat om een bedrag van 103 miljoen euro. Woensdag zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de lijst van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen verder aanvullen. Ook de RVO verwacht dat het aantal aanvragen zal blijven toenemen.