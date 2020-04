Gestrande leerlingen steken oceaan over op schip: 'Iedereen is supertrots'

Vlak voordat de coronacrisis wereldwijd uitbrak vertrokken 25 Nederlandse scholieren naar Sint-Maarten. De leerlingen, tussen 14 en 17 jaar, zouden daar aan boord van een schip een lesprogramma volgen over natuur en duurzaamheid. Zes weken lang zouden ze langs de Bovenwindse Eilanden, Jamaica en Cuba varen aan boord van het Friese zeilschip Wylde Swan.

Na 2,5 week varen werd het schip ingehaald door de coronamaatregelen. Het was inmiddels duidelijk dat de leerlingen niet meer terug zouden kunnen vliegen, vertelt Christophe Meijer van reisorganisatie Masterskip. Dus werd besloten: we varen terug naar Harlingen.

Warriors of the ocean

De organisatie besloot op het eiland Saint Lucia genoeg diesel en voedsel in te slaan "zodat we wisten: we zijn klaar voor een oceaan-oversteek". Daarna werd de ouders om toestemming gevraagd en werden de leerlingen ingelicht dat ze met de boot terug zouden keren naar Nederland. Hoewel sommige leerlingen eerst erg schrokken, sloeg de sfeer snel om en had iedereen er zin in, vertelt Meijer.

"Ze noemden zich eerst the pirates of the Caribbean op deze reis en dat veranderde toen in Warriors of the Ocean. De knop is om en iedereen is supertrots dat ze dit aan het doen zijn."

Warme kleding

Behalve voedsel was er ook behoefte aan warme kleding voor onderweg. "Ze hadden gepakt voor een tropische reis, een dunne lange broek voor in het vliegtuig en verder vooral korte broeken en T-shirts. We zijn op Saint Lucia alle winkels afgegaan om zoveel mogelijk warme kleren voor ze te kopen, zoals joggingbroeken, fleecetruien, mutsen et cetera. Dat is schaars goed daar. Het grappige is dat ze daar een voorliefde hebben voor nepmerkkleding, dus iedereen loopt nu in hele gekke Gucci- en Dolce en Gabbana-kleding rond. Maar dat maakt allemaal niet meer uit. Op zee vallen alle maskers af."