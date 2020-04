Digitale prijs voor NOS-bevrijdingssite

De NOS-bevrijdingssite heeft een zilveren SpinAward voor beste website gewonnen. Op de site 75 jaar bevrijding houdt de NOS het nieuws over het einde van de Tweede Wereldoorlog bij alsof het nu gebeurt.

De NOS was een van de twee winnaars in de categorie website. Ook de Waardeer het, repareer het-site van SIRE won een zilveren spin. De ideële reclameorganisatie won in totaal vier prijzen.

De hoofdprijs van de avond, de Grand SpinAward, ging naar de Albert Heijn voor de mobiele app bij zijn voetbalplaatjesactie. In totaal werden er 15 gouden en 20 zilveren spinnen uitgereikt.

Beste digitale producties

De SpinAwards voor beste digitale producties worden sinds 1998 bekendgemaakt op een gala-avond. Die ging niet door vanwege de coronacrisis. In plaats daarvan werd deelnemers gevraagd hun werk digitaal aan de jury te presenteren.

De bevrijdingssite is de digitale variant van de NOS-bevrijdingsjournaals. Die zijn vanaf 27 april weer op televisie te zien.