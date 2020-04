Meisje (6) ernstig gewond na aanval van rottweilers in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is een meisje van 6 aangevallen door twee rottweilers. Ze is ernstig gewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het meisje was buiten aan het spelen toen ze werd gebeten door de honden. Omstanders en de hondeneigenaar hebben haar ontzet. Een van de honden is daarbij gedood.

De twee honden waren niet aangelijnd. Het is niet duidelijk of ze waren losgebroken of ontsnapt of dat de eigenaar de honden liet loslopen. Het is ook niet bekend wat er gaat gebeuren met de nog levende rottweiler, die mee is teruggegaan naar de woning van de eigenaar.