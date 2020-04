Wuhan na lockdown: 'Mensen spreken van het tijdperk voor en na corona'

Ook zelf kwam hij Wuhan niet in zonder controle. "Ik werd gebeld door het buurtcomité, een soort lokaal gezondheidscentrum, van de wijk waarin mijn hotel ligt. Daarna moest ik een wattenstaafje in mijn keel doen, 24 uur later nog een keer, en na een negatieve uitslag kon ik aan het werk."

Mondkapjes en 1 meter afstand

Als je dan eenmaal buiten bent, ben je in Wuhan verplicht om een mondkapje te dragen. "Wat dat betreft zijn ze hier streng in de leer."

Aan social distancing - in Wuhan moeten mensen minstens 1 meter afstand van elkaar houden - zijn de Chinezen minder goed, constateert hij. "Ik zag gisteren op het vliegveld en op het treinstation dat dat best ingewikkeld is. Men zit echt alweer vaak op elkaars lip."

Terug naar Peking

Zelf blijft Den Daas, die in de Chinese hoofdstad Peking woont, voorlopig nog wel even in Wuhan. "Er mogen elke dag 1000 mensen van Wuhan naar Peking, maar de laatste keer dat ik keek hadden zich daarvoor al 11.000 mensen aangemeld."

Voordat hij naar Peking terug kan, moet hij in ieder geval opnieuw worden getest. Maar eerst gaat Den Daas in Wuhan nog verhalen verzamelen over de situatie daar. "Daarna gaan we naar Peking en daar weer twee weken verplicht in quarantaine. Dus dat wordt twee weken Netflixen."