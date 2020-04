Eerste jonge alleenreizende vluchtelingen verruilen Griekse kampen voor Luxemburg

Volgende week vertrekken de eerste twaalf minderjarige alleenstaande vluchtelingen vanuit Griekenland naar Luxemburg. Het zijn kinderen uit de overbevolkte kampen op de eilanden Lesbos, Samos en Chios, die zonder hun familie hun vaderland zijn ontvlucht, zegt de Griekse staatssecretaris van migratie, Giorgos Koumoutsakos.

"Het gaat om negen kinderen uit Lesbos, een uit Samos en twee uit Chios. Ze komen morgen naar Athene, waar ze een medisch onderzoek ondergaan voor hun vertrek."

Een volgende groep van vijftig kinderen wordt naar Duitsland overgebracht. In totaal wil Duitsland 350 tot 500 alleenreizende minderjarigen uit Griekenland opnemen.

Afspraak over 1600 kinderen

Over het plan om vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar andere EU-lidstaten over te brengen werd begin maart overeenstemming bereikt tussen de Griekse regering en de Europese Commissie. Het gaat om ongeveer 1600 minderjarigen.

Naast Luxemburg en Duitsland heeft ook Zwitserland concrete afspraken gemaakt over het opnemen van kinderen: twintig om precies te zijn. Frankrijk, Finland, Ierland, Kroatie, Portugal, Litouwen, Bulgarije en Belgie hebben ook positief gereageerd, al is nog onduidelijk hoeveel minderjarigen zij zullen overnemen van Griekenland. Nederland is niet van plan mee te doen.

Onveilige en barre levensomstandigheden

In de kampen op de Griekse eilanden zijn 1637 alleenreizende minderjarige vluchtelingen geregistreerd. Naar schatting bevinden zich in heel Griekenland ongeveer 5300 vluchtelingenkinderen, van wie er meer dan 3000 buiten speciale shelters leven, in onveilige en moeilijke omstandigheden.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ondersteunt het initiatief van de Griekse regering en de EU-lidstaten. Woordvoerder Boris Cheshirkov noemt het een eerste stap in de goede richting. "De kinderen leven in moeilijke omstandigheden in deze kampen. Wij dringen er al veel langer op aan om kwetsbare groepen op grote schaal te evacueren in verband met de corona-epidemie."

In de vluchtelingenkampen op de Griekse kampen leven ongeveer 40.000 mensen in slechte hygiënische omstandigheden en met beperkte medische voorzieningen.