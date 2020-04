CBS: aantal faillissementen stijgt in eerste week april

De meeste faillissementen waren afgelopen week in de horeca, vijftien bedrijven gingen in die sector failliet. Niet eerder gingen dit jaar in een week zoveel horeca-ondernemingen failliet. In de eerste dertien weken van het jaar gingen er per week gemiddeld 3,5 horecabedrijven failliet.

Sinds 2017 is de trend van het aantal faillissementen redelijk vlak. In 2013 was er vanwege de economische crisis een piek, met 12.306 faillissementen. Daarna daalde het tot rond de 3200 faillissementen per jaar.

Hieronder een overzicht van de vijf sectoren waar afgelopen week (week 14, 30 maart t/m 3 april) de meeste faillissementen vielen: